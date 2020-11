Stasera andrà in scena Napoli-Roma. I partenopei attraverso i canali ufficiali hanno diramato la lista dei convocati per il “derby del Sole”. Non ci sarà Osimhen. Ecco la lista completa: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente