In vista del big match di domani contro il Napoli, non verrà rilasciata alcuna lista convocati da parte della Roma.
Proprio così, in base a quanto riportato direttamente dall’ As Roma, i giallorossi hanno deciso di non rilasciare la lista dei convocati per la sfida di domani sera al Maradona. Decisione quella della Roma che forse potrebbe essere dettata dalle ultime voci da parte di Sky Sport sulla probabile non convocazione di Paulo Dybala, che sembrerebbe non aver ancora del tutto recuperato dall’infortunio delle scorse settimane. Oltre a lui, sempre in base a quanto detto da Sky Sport anche Matias Soulé è in dubbio per la sfida di domani