McTominay non recupera per il big match di domani sera contro la Roma.

Oggi era previsto il provino decisivo per lo scozzese dopo il problema muscolare accusato contro il Genoa, ma secondo Radio Marte, l’ex Manchester United non sarà a disposizione di Antonio Conte. Un’assenza molto pesante per gli azzurri, che perdono il loro secondo miglior marcatore con 6 gol in campionato e un giocatore fondamentale nell’organico dei partenopei.

Il dolore al tendine del luteo non è svanito e McTominay oggi non si è allenato con il gruppo. Al suo posto dovrebbe scalare quindi Elmas a centrocampo, con Gilmour che può al massimo recuperare per la panchina.