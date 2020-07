Napoli-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: possibile difesa a 3 con Cristante centrale

Pagine Romaniste – Vincere per allontanare la crisi. Dopo le due sconfitte con Udinese e Milan, per la Roma ormai il quarto posto è irraggiungibile, ma la sfida contro il Napoli è fondamentale per mantenere la quinta piazza. C’è un dubbio per quanto riguarda il modulo. La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Tuttosport e Il Messaggero concordano su una difesa a 4, con gli unici ballottaggi che riguardano il portiere, tra Mirante e Pau Lopez, e il terzino destro, con Santon leggermente in vantaggio su Zappacosta. Gli altri quotidiani invece puntano su una difesa a 3, alcuni con Cristante nella linea arretrata, altri con Ibañez. Pellegrini scalerebbe a fare il centrale di centrocampo mentre dietro a Dzeko ci sarebbero Carles Perez e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT

Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL MESSAGGERO

Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Santon, Pellegrini, Veretout, Kolarov; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

LA STAMPA

Mirante; Mancini, Cristante, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Kolarov; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL ROMANISTA

Pau Lopez; Mancini, Ibañez, Smalling; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.