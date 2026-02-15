Snodo cruciale per la squadra di Gasp. Al Maradona, nella venticinquesima giornata di Serie A, la Roma è infatti chiamata a non fallire contro il Napoli per non perdere contatto con la zona Champions League. Un’occasione anche per staccare la Juventus, sconfitta ieri 3-2 dall’Inter, e provare l’aggancio in classifica ai partenopei, con l’obiettivo di cancellare il ko dell’andata.

La sfida mette di fronte Gian Piero Gasperini e Antonio Conte: il tecnico di Grugliasco ha battuto Conte una sola volta in Serie A, proprio all’ombra del Vesuvio nella scorsa stagione. Attenzione però ai precedenti: gli azzurri sono rimasti imbattuti in 11 delle ultime 12 gare di campionato contro i capitolini; l’unico successo romanista risale al 23 dicembre 2023, 2-0 all’Olimpico.

Di seguito le probabili formazioni dei giallorossi che alle 20.45 scenderanno in campo agli ordini del signor Andrea Colombo, della sezione di Como.

La Gazzetta dello Sport

Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Çelik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini