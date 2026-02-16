La Roma esce dallo Stadio Diego Armando Maradona con un punto che la consolida al quarto posto, a +1 sulla Juventus e a tre lunghezze dal Napoli, terzo. Contro i campioni d’Italia in carica non basta la doppietta di uno scatenato Donyell Malen, in rete dopo appena 7 minuti su assist di Bryan Zaragoza – propiziato da un recupero impeccabile di Evan N’Dicka su Antonio Vergara – e poi su rigore. Gli uomini di Antonio Conte, però, riescono a riequilibrare il match in entrambe le occasioni di svantaggio. Di seguito le pagelle dei giallorossi.
La Gazzetta dello Sport
Svilar 6.5; Mancini 5.5, N’Dicka 7, Ghilardi 6.5; Celik 6, Pisilli 6 (El Aynaoui 6), Cristante 6, Wesley 6.5 (Tsimikas 6); Zaragoza 6 (Soulé 5.5), Pellegrini 6 (Venturino 6); Malen 7.5 (Vaz 5.5). All: Gasperini 6.
Corriere dello Sport
Svilar 6.5; Mancini 5.5, N’Dicka 6.5, Ghilardi 6; Celik 5.5, Pisilli 6.5 (El Aynaoui 5.5), Cristante 6.5, Wesley 7 (Tsimikas 5.5); Zaragoza 6.5 (Soulé 5), Pellegrini 5.5 (Venturino 5.5); Malen 8 (Vaz 5.5). All: Gasperini 6.5.
Tuttosport
Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 6.5, Ghilardi 6; Celik 5, Pisilli 5.5 (El Aynaoui 6), Cristante 6, Wesley 6.5 (Tsimikas 5.5); Zaragoza 6 (Soulé 5), Pellegrini 5.5 (Venturino 5.5); Malen 8 (Vaz 5.5). All: Gasperini 6.
Corriere della Sera
Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 7, Ghilardi 6.5; Celik 6, Pisilli 6.5 (El Aynaoui 6), Cristante 6, Wesley 6.5 (Tsimikas 6); Zaragoza 6 (Soulé 5.5), Pellegrini 6 (Venturino 5.5); Malen 7.5 (Vaz 5.5). All: Gasperini 6.5.
La Repubblica
Svilar 7; Mancini 5.5, N’Dicka 6.5, Ghilardi 6; Celik 5.5, Pisilli 6 (El Aynaoui 6), Cristante 6, Wesley 6.5 (Tsimikas 6); Zaragoza 6.5 (Soulé 6), Pellegrini 6 (Venturino 6); Malen 7.5 (Vaz 6). All: Gasperini 6.5.
La Stampa
Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 6.5, Ghilardi 7; Celik 6, Pisilli 6 (El Aynaoui 6), Cristante 6.5, Wesley 6.5 (Tsimikas 6); Zaragoza 6.5 (Soulé 6), Pellegrini 5.5 (Venturino 6); Malen 7.5 (Vaz sv). All: Gasperini 6.5.
Il Tempo
Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 7, Ghilardi 7; Celik 6, Pisilli 6 (El Aynaoui 6), Cristante 6, Wesley 6.5 (Tsimikas 6); Zaragoza 6 (Soulé 5.5), Pellegrini 5.5 (Venturino 6); Malen 7.5 (Vaz 5.5). All: Gasperini 6.5.