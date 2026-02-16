Una direzione di gara che lascia spazio al dibattito, ma senza errori decisivi. Al Maradona l’arbitro Andrea Colombo valuta con lucidità gli episodi chiave di Napoli–Roma: dal contatto tra Evan N’Dicka e Rasmus Højlund, al rigore assegnato nella ripresa per il fallo di Amir Rrahmani su Wesley França. Regolari anche le reti, compreso il vantaggio firmato da Donyell Malen. Un voto finale che merita la piena sufficienza, tra letture corrette e qualche inevitabile zona grigia.

Regolare il gol di Malen al 7′, che sul passaggio di Zaragoza è tenuto in gioco da Rrahmani. Al 10′ N’Dicka cintura con due mani alla vita Højlund, che gli stava scappando via verso la porta, per Colombo non c’è fallo. Al 13′ dalla ripresa calcio di rigore per la Roma: Wesley galoppa verso la porta e viene steso da Rrahmani, intervento da dietro sulla caviglia sinistra, l’arbitro indica il dischetto e ammonisce il difensore del Napoli (rosso depenalizzato).

Restano tanti dubbi sulla decisione di Colombo di non intervenire al 10′ del primo tempo sull’abbraccio di N’Dicka a Højlund. Il difensore mette entrambe le braccia attorno alla vita dell’avversario, ma non c’erano tutti i criteri per la chiara occasione da gol. L’attaccante del Napoli quando viene stretto non è in possesso del pallone che non è pienamente nella sua disponibilità. Ed è anche per questo che non c’è stato il richiamo per una On Field Review.

Il fischietto comasco legge bene l’episodio della ripresa nell’area di rigore degli azzurri. È in posizione ottimale per valutare l’intervento negligente di Rrahmani su Wesley, colpito sul piede sinistro: corretto il calcio di rigore e l’ammonizione perché è un DOGSO genuino. Giusto convalidare tutte le quattro reti. Sul gol dello 0-1 di Malen c’era da verificare la posizione dell’attaccante al momento del passaggio di Zaragoza: tutto regolare, era tenuto in gioco da Rrahmani.

COLOMBO: 6