Non arrivano buone notizie per la Roma nel corso della sfida contro il Napoli. In una gara combattuta e ricca di episodi, i giallorossi devono fare i conti con un problema fisico che rischia di pesare non solo sull’andamento del match, ma anche sulle prossime uscite.

Secondo quanto riportato nel corso della diretta della partita, al 73’ Wesley ha conquistato un calcio di rigore dopo un intervento duro di Rrahmani, ma nello scontro ha avuto la peggio. Il brasiliano è rimasto a terra dolorante alla caviglia ed è stato costretto a lasciare il campo zoppicando, accompagnato dallo staff medico della Roma. Una volta in panchina, gli è stata immediatamente fasciata la caviglia con applicazione di ghiaccio per contenere dolore e gonfiore.

Al suo posto è entrato Tsimikas, chiamato a raccogliere un’eredità pesante in un momento chiave della partita. Nelle prossime ore si capirà l’entità dell’infortunio del brasiliano, ma lo stop forzato rappresenta già una tegola significativa per la Roma.