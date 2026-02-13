La Roma entra nella fase decisiva di avvicinamento alla sfida contro il Napoli, un appuntamento che può dire molto sulle ambizioni stagionali dei giallorossi. Prima del match del Maradona, però, sarà il momento delle parole, utili per capire stato d’animo, scelte e condizioni della squadra.
Alla vigilia della gara contro il Napoli, l’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, interverrà in conferenza stampa domani alle ore 13:30. L’incontro con i giornalisti sarà l’occasione per presentare il big match in programma domenica alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, oltre che per fare il punto su condizioni fisiche e possibili scelte di formazione.
Un appuntamento atteso per raccogliere indicazioni importanti alla vigilia di uno scontro diretto che pesa in chiave alta classifica. Le parole del tecnico giallorosso aiuteranno a delineare il clima che si respira a Trigoria e l’approccio con cui la Roma affronterà la trasferta partenopea.