Napoli-Roma 4-0, le pagelle dei quotidiani. Fioccano le insufficienze per i giallorossi: male Mirante e l’attacco, Spinazzola e Villar i migliori in campo

Pagine Romaniste – Nelle pagelle dei quotidiani fioccano le insufficienze per la Roma, che esce sconfitta per 4-0 in casa del Napoli e perde la prima partita stagionale (sul campo). Mirante tra i peggiori in campo: il portiere ha evidenti responsabilità sulle reti incassate dai giallorossi. La difesa paga le assenze e l’infortunio di Mancini, costretto ad uscire dal campo dopo 37 minuti a causa di un fastidio all’adduttore. Spinazzola e Villar tra i migliori in campo, con lo spagnolo che entra all’inizio del secondo tempo al posto di Veretout, anche lui uscito per infortunio al flessore. Male l’attacco, mai incisivo: Pedro e Mkhitaryan sottotono rispetto alle ultime prestazioni, Dzeko non è ancora al 100% della condizione dopo lo stop a causa del Covid.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Malfitano-Pugliese)

Mirante 4.5; Ibanez 4.5, Cristante 5, Mancini 5; Karsdorp 5, Pellegrini 5, Veretout 5.5, Spinazzola 5.5; Pedro 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 4.5. Subentrati: Jesus 5, Villar 5, Perez 5, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 5.

IL TEMPO (A.Austini)

Mirante 4; Ibanez 5, Cristante 5.5, Mancini 5.5; Karsdorp 5, Pellegrini 4.5, Veretout 5.5, Spinazzola 5; Pedro 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 4.5. Subentrati: Jesus 5, Villar 6, Perez 5.5, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (S.Carina)

Mirante 4; Ibanez 6, Cristante 6, Mancini 6; Karsdorp 6, Pellegrini 5, Veretout 5, Spinazzola 5; Pedro 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 5. Subentrati: Jesus 5, Villar 6, Perez 5.5, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 5.

CORRIERE DELLA SERA (M.Scozzafava)

Mirante 4; Ibanez 5, Cristante 4.5, Mancini 5.5; Karsdorp 5, Pellegrini 5, Veretout 5, Spinazzola 5; Pedro 4.5, Mkhitaryan 4.5; Dzeko 5. Subentrati: Jesus 5, Villar 5, Perez 5.5, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 4.5.

LA REPUBBLICA (M.Azzi)

Mirante 5; Ibanez 5.5, Cristante 5, Mancini 5; Karsdorp 5, Pellegrini 6, Veretout 6, Spinazzola 5; Pedro 6, Mkhitaryan 5; Dzeko 5. Subentrati: Jesus 5, Villar 5, Perez 6, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (R.Maida)

Mirante 4.5; Ibanez 5, Cristante 5, Mancini 6; Karsdorp 4.5, Pellegrini 5, Veretout 5, Spinazzola 6; Pedro 4.5, Mkhitaryan 4; Dzeko 4. Subentrati: Jesus 5, Villar 4.5, Perez s.v., Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 4.

IL ROMANISTA (F.Pastore)

Mirante 5; Ibanez 5, Cristante 5, Mancini 6; Karsdorp 5, Pellegrini 5, Veretout 5, Spinazzola 6; Pedro 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 5. Subentrati: Jesus 5, Villar 6, Perez 5.5, Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 5.

TUTTOSPORT (R.Auriemma)

Mirante 5; Ibanez 5, Cristante 5.5, Mancini 5.5; Karsdorp 5.5, Pellegrini 6, Veretout 5, Spinazzola 6.5; Pedro 6, Mkhitaryan 6; Dzeko 5. Subentrati: Jesus s.v., Villar 5, Perez s.v., Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 5.