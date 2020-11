Napoli-Roma 4-0. A segno Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano

Pagine Romaniste – Il Napoli e la Roma si affrontano per quello che una volta era conosciuto come il derby del Sole nella nona giornata di campionato. I giallorossi vengono da una lunga striscia di risultati utili consecutivi, ben 12 se non si considera la sconfitta a tavolino col Verona, e vogliono allungare sulle pretendenti in campionato in ottica quarto posto. I partenopei non sono un avversario semplice, nonostante vengano da due sconfitte interne in campionato contro Milan e Sassuolo infatti gli uomini di Gattuso hanno sempre dimostrato di essere una squadra tosta e compatta. Fonseca schiera i suoi con un 3-4-2-1, con Mirante in porta, Mancini, Cristante e Ibanez in difesa, Veretout e Pellegrini sulla mediana, Spinazzola e Karsdorp sulle fasce e con Dzeko punta con dietro di lui il duo Pedro-Mkhitaryan.

TABELLINO

SSC NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (83′ Lobotka); Lozano (67′ Politano), Zielinski (77′ Elmas), Insigne; Mertens (83′ Petagna).

A disposizione: Ospina, Contini, Malcuit, Ghoulam, Maksimovic, Llorente.

Squalificati: Bakayoko.

Diffidati: -.

Indisponibili: Rrahmani, Hysaj, Osimhen.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

AS ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini (37′ Juan Jesus), Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout (46′ Villar), Pellegrini (78′ Borja Mayoral), Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko (70′ Carles Perez).

A disposizione: Pau Lopez, Farelli, Bruno Peres, Feratovic, Calafiori, Diawara, Providence.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Pastore, Santon, Zaniolo, Smalling, Fazio, Kumbulla.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Tegoni e Bindoni.

Quarto uomo: Manganiello.

Var: Calvarese.

Avar: Peretti.

Marcatori: 31′ Insigne (N), 65′ Fabian Ruiz (N), 81′ Mertens (N), 87′ Politano (N).

Ammoniti: Ibanez (R), Di Lorenzo (N).

Espulsi: –

PRE PARTITA

Ore 20.20 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 19.50 – La formazione del Napoli.

Ore 19.30 – L’11 della Roma.