Napoli-Pisa 3-2: Conte soffre ma vola in vetta. Decidono Gilmour, Spinazzola e Lucca

Il Napoli campione d’Italia conquista una vittoria dal sapore di brivido al “Maradona”, superando il Pisa 3-2 in un lunedì sera che resterà impresso. La squadra di Conte resta a punteggio pieno: 12 punti in 4 giornate, davanti di due lunghezze alla Juventus e di tre su Milan e Roma.

La sfida si accende al 39’, quando Gilmour apre le danze con una zampata che rompe l’equilibrio. Nella ripresa, però, Nzola gela lo stadio trasformando un rigore al 60’. Napoli che non trema e torna avanti grazie a Spinazzola al 73’, prima del tris firmato da Lucca all’82’, che sembra chiudere i giochi. Ma al 90’ Lorran riapre tutto, rendendo il finale incandescente.

Alla fine è gioia azzurra, ma quanta sofferenza. Per il Pisa, invece, è notte fonda: terza sconfitta consecutiva e penultimo posto in classifica con un solo punto, al pari del Lecce.