Il mercato del Napoli comincia a muoversi in anticipo, con uno sguardo rivolto sia all’esperienza che al futuro. La società partenopea sta preparando le prime mosse in vista della prossima stagione e tra i nomi sul taccuino tornano due profili di grande interesse.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto a riaprire il discorso per Lorenzo Pellegrini, ormai ai margini del progetto Roma. Nessun segnale per il rinnovo da parte del club giallorosso e un futuro che appare sempre più lontano dalla Capitale: il centrocampista, in scadenza, potrebbe lasciare a parametro zero in estate, ma non è esclusa una partenza anticipata già a gennaio.

Antonio Conte, che lo aveva già richiesto meno di un anno fa, sarebbe lieto di accoglierlo nel suo progetto tecnico. Ma non è l’unico nome nel mirino del Napoli: gli azzurri seguono anche Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United che piace molto anche a Gasperini. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club campano deciderà di affondare il colpo su uno dei due obiettivi o magari su entrambi.