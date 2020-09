Napoli, Milik fuori dalla lista dei convocati per le amichevoli, ma con la Roma trattativa arenata

La Gazzetta Dello Sport (M.Malfitano) – Tra il Napoli e Arek Milik potrebbe essere finita qui. L’attaccante polacco non rientra nell’elenco dei convocati per le due amichevoli, quella col Pescara oggi pomeriggio e quella con lo Sporting che si giocherà a Lisbona domenica sera. Un segnale forte che la società ha voluto lanciargli in questi giorni di grande confusione e di trattative in piedi soltanto a metà. Si sta discutendo ormai da un paio di mesi del possibile scambio Milik-Under, con conguaglio a favore del Napoli. Ma negli ultimi giorni, Cristiano Giuntoli ha modificato la richiesta iniziale: a lui non interesserebbe più Under e sarebbe pronto a vendere il nazionale polacco per 36 milioni di euro. All’assemblea di Lega di mercoledì, c’è stata una lunga chiacchierata tra Fienga e Chiavelli, l’ad del Napoli. I due hanno discusso della trattativa in essere e della possibilità di avviarne una per Jordan Veretout. Il Napoli ha fatto una prima offerta di 30 milioni di euro che la Roma ha ritenuto poco soddisfacente: i dirigenti romanisti ne hanno chiesti 40, e sotto questa cifra non si siedono nemmeno a trattare.