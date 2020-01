Contro la Lazio per Manolas non è uma partita come le altre dato il suo passato alla Roma. Il difensore del Napoli sfiderà i biancocelesti sabato pomeriggio ed è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue parole:

“Non so quanti derby ho giocato, ma ne ho vinti la maggior parte. La Lazio sta facendo un campionato straordinario con un ottimo allenatore, ma noi andremo li per combattere e vincere la partita“.