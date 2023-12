Il Napoli, prossima avversaria della Roma, è scesa in campo per preparare la sfida ci Coppa Italia contro il Frosinone. Intanto dall’infermeria arrivano brutte notizie. Infatti Elmas si è sottoposto questa mattina a esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro e quindi con ogni probabilità sarà assente dalla sfida dell’Olimpico. Lavoro personalizzato in palestra per Anguissa che nella gara contro il Cagliari ha riportato un trauma contusivo al piede destro.