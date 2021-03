Napoli, lavoro aerobico e possesso palla. Lozano e Manolas in gruppo

Dopo il successo a San Siro e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per la 28esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di passing drill a stazioni e lavoro aerobico. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla a tema e partita a campo ridotto. Lozano e Manolas hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka è rimasto a casa per un attacco di tonsillite.

