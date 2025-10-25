Napoli-Inter 3-1: azzurri in vetta, Roma ora a tre punti

Napoli si prende la scena dell’ottava giornata di Serie A. Al Maradona, gli azzurri battono 3-1 l’Inter e volano in vetta alla classifica con 18 punti, a +3 sulla Roma. Una vittoria pesante, che rilancia le ambizioni scudetto ma lascia anche un’ombra: l’infortunio di Kevin De Bruyne, costretto al cambio poco dopo aver trasformato il rigore dell’1-0 al 33’.

Nella ripresa, il Napoli alza i giri: McTominay firma un gran gol per il 2-0, l’Inter prova a riaprirla con il penalty di Çalhanoğlu, ma è Anguissa a chiudere i giochi con il sigillo del 3-1 definitivo.

Un risultato che non cambia solo la classifica, ma la trama del campionato. L’Inter resta a 15 punti, in compagnia proprio della Roma, che domani sarà impegnata a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Lo scenario è chiaro: con una vittoria, la squadra di Gasperini avrebbe la chance di agganciare il Napoli al primo posto. E la corsa al vertice è più aperta che mai.