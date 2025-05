Il Napoli, fresco Campione d’Italia, ha fatto tappa in Vaticano per un incontro speciale con il Papa. La squadra, partita all’alba a bordo di due pullman bianchi, è giunta a Roma per proseguire i festeggiamenti dello storico quarto scudetto. Una volta arrivati, i calciatori e lo staff sono stati accolti da Papa Leone XIV, che ha riservato loro parole affettuose e fortemente ironiche.

Come riportato da La Repubblica, il Pontefice ha scherzato sulla propria fede calcistica: “Dicono che tifo Roma, ma voi siete i benvenuti… non tutto quello che si dice è vero!”. Un momento di festa e spiritualità che resterà nel cuore dei tifosi e dei protagonisti di questa impresa azzurra.