Napoli in apprensione: De Bruyne ko dopo il rigore, ora è a rischio per la Roma

Piove sul bagnato in casa Napoli. A poco più di un mese dalla sfida di campionato contro la Roma, in programma il 30 novembre, arriva una tegola inattesa: Kevin De Bruyne si è fermato per un infortunio muscolare che potrebbe costringerlo a saltare il big match.

Tutto è successo al 32’ minuto della gara di oggi. Il centrocampista belga si è incaricato del calcio di rigore, lo ha trasformato con la consueta freddezza, ma subito dopo ha portato la mano alla coscia, visibilmente dolorante. Il dolore ai flessori della coscia lo ha costretto a fermarsi immediatamente.

Le immagini sono apparse subito preoccupanti: De Bruyne ha lasciato il campo sorretto dallo staff medico, zoppicante e con il volto teso, lasciando calare il silenzio tra i tifosi azzurri.

L’entità dell’infortunio è ancora da valutare, ma il timore è che si tratti di qualcosa di serio. E ora la domanda è una sola: De Bruyne riuscirà a recuperare in tempo per la sfida contro la Roma?

In casa Napoli cresce l’ansia: la presenza del belga per la supersfida del 30 novembre è seriamente a rischio.