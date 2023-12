Ieri sera il Napoli ha incassato un pesante poker dal Frosinone ed è stato eliminato dalla Coppa Italia. Al termine della sconfitta per 0-4 al Maradona, il portiere azzurro Gollini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole in vista della sfida contro la Roma:

“C’è rammarico perché una squadra come la nostra deve puntare al massimo e stare dentro a tutti gli obiettivi. Dispiace soprattutto per come abbiamo perso, dobbiamo chiudere questa serata e pensare a Roma. Le squadre forti devono essere capaci di non esaltarsi troppo nelle vittorie e non deprimersi troppo nelle sconfitte. Mentalmente si deve essere forti e accantonare questa serata negativa, anzi deve essere da stimolo per dare di più sabato contro la Roma. Dobbiamo dimostrare ai nostri tifosi che non siamo questi”.