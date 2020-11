Napoli, Gattuso prova l’attacco in vista della Roma: Petagna sostituisce Osimhen

Nella vittoria carica d’emozioni contro il Rijeka in Europa League, Gattuso ha avuto modo di far riposare alcuni degli interpreti migliori del Napoli, in vista del big match in programma domenica sera al San Paolo contro la Roma. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella ripresa il tecnico degli azzurri ha inserito in campo e schierato quello che, con ogni probabilità, dovrebbe essere l’attacco titolare che affronterà i capitolini: Lozano a destra, Insigne a sinistra e Mertens alle spalle di Petagna. Il centravanti ex Atalanta e SPAL, infatti, dovrebbe ancora una volta prendere il posto di Osimhen, visto che il nigeriano non ha ancora smaltito l’infortunio alla spalla rimediato con la sua nazionale durante la sosta.