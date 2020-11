Dopo la sconfitta contro il Milan in casa Napoli la situazione non è felicissima. Una sconfitta che non è stata affatto digerita da mister Rino Gattuso. L’ex giocatore ora come riporta Il Mattino, dopo un duro confronto con la squadra, sta pensando al ritiro prima della partita di Europa League contro il Rijeka a meno di una settimana dalla Roma.