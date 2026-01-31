Il Napoli si impone per 2-1 sulla Fiorentina al termine di una gara combattuta, decisa dai guizzi dei suoi esterni e dalla capacità di reagire al ritorno dei toscani. Una vittoria che permette alla squadra di casa di incamerare tre punti preziosi, mentre la Fiorentina esce dal “Maradona” con una sconfitta nonostante una prestazione generosa.
Il match si sblocca nella prima mezz’ora: è Antonio Vergara a firmare l’1-0, bravo a inserirsi con i tempi giusti e a battere il portiere avversario con una conclusione precisa. Il Napoli trova il raddoppio con un grande gol di Gutierrez. Manor Solomon riapre il match, ma di fatto sigla il 2-1 definitivo. Nel finale, il forcing della Fiorentina non sortisce effetti, con la difesa azzurra brava a proteggere il vantaggio fino al triplice fischio.