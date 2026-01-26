Napoli, elongazione per Milinkovic-Savic: in dubbio la sua presenza nella sfida del 15 febbraio contro la Roma

Continuano le disgrazie in casa Napoli, che sarà avversario dei giallorossi nel match in programma il 15 febbraio.

Dopo lo stop di Neres, il club partenopeo perde anche il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’estremo difensore hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, che potrebbe tenerlo lontano dai campi per diverse settimane. Le stime sui tempi di recupero (tra le 3 e le 4 settimane) quindi decisamente in dubbio per la sfida contro la Roma: l’obiettivo dello staff medico azzurro, infatti, sembrerebbe essere il rientro per la gara successiva contro l’Atalanta (22 febbraio).

Di seguito il comunicato integrale del Napoli:

“Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo”.