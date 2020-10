Napoli e Roma, siete le favorite. Milan più forte, ma niente scherzi

La Gazzetta Dello Sport (F.Licari) – Sarebbe strano se Roma, Napoli e Milan a dicembre non si trovassero tutte al sorteggio dei sedicesimi di Europa League. Poteva andare meglio, lo Young Boys a Berna non si arrende facilmente, ma sempre di Europa League parliamo. Fonseca, Gattuso e Pioli allenano squadre potenzialmente da Champions, il bello verrà quando dal paradiso delle coppe precipiteranno le terze dei gruppi. Nell’ultima stagione le semifinaliste erano Inter, Siviglia, Manchester United e Shakhtar, oggi tutte in Champions. In questa fase dovrebbe essere sufficiente non snobbare nessuno per prolungare la permanenza. Gruppo abbordabile per i giallorossi, che però potrebbero avere qualche problema in più con gli Young Boys che due anni fa a Berna misero alle corde la Juve di Ronaldo e Dybala. Fuori casa, altra storia. Non sembrano all’altezza né il Cluj né i bulgari del CSKA Sofia, che schierano l’ex primavera della Juve, Beltrame.