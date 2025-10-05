Napoli di ferro: rimonta il Genoa 2-1, torna in vetta ma perde Lobotka e Politano

Brividi, rimonta e un primato (momentaneo) da condividere con la Roma. Il Napoli di Antonio Conte supera il Genoa al “Maradona” con una vittoria sofferta ma di peso, firmata da Anguissa e Højlund, dopo essere andato sotto nel primo tempo. Una serata dal doppio volto: entusiasmo per il successo, preoccupazione per gli infortuni di due uomini chiave come Lobotka e Politano.

Il match si accende alla mezz’ora con un lampo del talento rossoblù Ekhator, che gela lo stadio con un colpo di tacco straordinario, un gesto tecnico da applausi che sorprende la retroguardia azzurra e manda il Genoa avanti all’intervallo.

Nella ripresa, però, arriva la reazione dei campioni d’Italia. Antonio Conte scuote la squadra e il Napoli cambia passo. A guidare la riscossa è Zambo Anguissa: il camerunense pareggia i conti con un colpo di testa potente, poi avvia l’azione del sorpasso. La sua conclusione trova la respinta di Leali, ma Højlund è il più lesto di tutti e ribadisce in rete per il 2-1 che fa esplodere il “Maradona”.

Un trionfo di carattere, ma pagato a caro prezzo. Le uscite di Lobotka e Politano per problemi muscolari lasciano Conte con il fiato sospeso: per l’esterno offensivo, niente convocazione in Nazionale.