Un legame profondo e sincero, nato sul campo ma fondato sul rispetto reciproco. Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, è tornato a parlare del suo periodo giallorosso e in particolare del rapporto con Rudi Garcia, oggi commissario tecnico del Belgio. Ecco le sue parole:

Su Garcia?

“Si tratta di un allenatore con cui ho avuto un rapporto umano eccezionale. È perfetto alla guida di una nazionale, perché gestisce molto bene il suo gruppo. È rispettato dai suoi giocatori e rispetta tutti. Non dobbiamo dimenticare che ha ottenuto grandi risultati anche nella sua carriera. È una persona molto gentile e onesta, il che è importante in un ambiente in cui a volte manca. Veniva sempre nella mia stanza per darmi un po’ più di motivazione. Cosa che, tra l’altro, faceva anche con tutti gli altri giocatori. Quando un allenatore ti rende felice e ti fa sentire importante in un gruppo, ti sbellichi dalle risate con lui“.