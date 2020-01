Daniele De Rossi oggi si è ufficialmente ritirato dal calcio dopo l’esperienza al Boca Juniors. Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari e suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma, tramite il proprio profilo Instagram ha voluto salutare il suo grande amico. Queste le parole del Ninja:

“Quante gioie insieme fuori e dentro al campo. Non me l’aspettavo questa notizia adesso. Ti auguro tutto il meglio per il tuo futuro. In bocca al lupo, ci vediamo presto“.