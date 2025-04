L’ex giallorosso Radja Nainggolan, ha rilasciato un’intervista per Dnadabomber durante la Kings League. Queste le sue parole sulla Roma:

La Roma può andare in Champions?

“Secondo me sì, per le cose che hanno fatto fin’oggi. Adesso arrivano le partite un pò più dure, ma con la Juve comunque ha dimostrato che può dire la sua, anche se non è stata una bella partita, però i punti valgono poi alla fine”.

In percentuale secondo te?

“Non lo so, non sono un veggente, non posso rispondere a questa cosa, però io spero che ce la fa, è difficile, bisogna essere onesti, però non è impossibile”.