Radja Nainggolan continua a scrivere pagine importanti anche lontano da Roma. In Belgio, con la maglia del Patro Eisden, il centrocampista classe ’88 sta vivendo una seconda giovinezza che sta facendo innamorare tifosi e addetti ai lavori. Nel confronto diretto contro il Lommel SK, il Ninja ha messo ancora una volta la sua firma. Dopo la prodezza al volo della scorsa giornata, questa volta è una punizione magistrale a finire sul tabellino: palla che supera la barriera con precisione chirurgica e si infila accanto al palo, per un gol che vale l’1-1 finale.

Una rete pesante, non solo per la classifica ma anche per il morale di una squadra che si affida sempre di più all’esperienza e al carisma dell’ex giallorosso. Sugli spalti e sui social il messaggio è unanime: “Sei senza tempo”. Un riconoscimento che a Roma suona familiare e che racconta meglio di mille parole l’impatto di Nainggolan sul campo. Il tempo passa, le maglie cambiano, ma la personalità resta la stessa.