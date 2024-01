L’ex giallorosso Radja Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni in una live Instagram sull’arrivo di De Rossi sulla panchina giallorossa. Queste le sue parole:

“Mi fa male vedere la Roma in questa posizione, sono andato tre volte allo stadio quest’anno e ho visto una squadra che non faceva un tiro in porta. I primi responsabili sono sempre i calciatori, solo che nel mondo del calcio si taglia sempre l’allenatore per primo. Sono convinto che Daniele sorprenderà: l’ho avuto e conosco le sue idee”.