Mutti: “Non vedo la Roma in lotta per il quarto posto, anche per le problematiche che sta vivendo”

L’ex allenatore del Palermo Bortolo Mutti ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb.com. Tra gli argomenti trattati la situazione della Roma e la lotta per il quarto posto in campionato. Ecco le sue parole:

“Non credo che l’Atalanta avrà problemi per la Champions, ha grande personalità. Le squadre di Gasperini ci hanno abituato sempre a finire in crescendo. Non vedo la Roma, anche per le problematiche che sta vivendo, per gli alti e i bassi, in grado di insidiare il quarto posto. Poi non bisogna mollare niente”.