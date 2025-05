Corriere dello Sport (R. Maida) – La stagione ha offerto il miglior Gianluca Mancini di sempre. Contro il Milan è stata la serata perfetta di un leader che non è mai stato messo in discussione: “Ho lavorato molto su me stesso per migliorare e devo fare un passaggio ulteriore”.

Nella sua crescita ha inciso anche Ranieri, che gli ha cambiato ruolo: “Mi piace”. Un calciatore così può di nuovo servire alla Nazionale: “Decide Spalletti. Se il mister chiama, salgo sul primo treno per Coverciano. Se invece preferisce fare altre scelte, sarò il primo tifoso dell’Italia”. Prima però c’è un campionato da finire: “Proveremo a fare il nostro, poi si vedrà per la Champions”.