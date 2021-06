Amelia: “Alla Roma con Mourinho? I giornali ne hanno parlato, ma ho scelto di fare la gavetta come allenatore…”

Marco Amelia, ospite della trasmissione ‘Calciomercato – L’originale’, è stato intervistato ospite da “Sky Calciomercato, L’Originale”. Ecco le sue parole in merito al suo possibile acquisto da parte della Roma come membro dello staff:

“È stata su tutti i giornali questa possibilità, ma ho intrapreso un percorso, ho scelto di fare la gavetta per crescere come allenatore. Mourinho? Si è vero, una cosa del genere fa notizia. Ci siamo sempre sentiti, abbiamo un ottimo rapporto, gli ho mandato un messaggio per dargli il benvenuto alla Roma. Non so cosa succederà, ora ho fatto un’esperienza importante a Livorno e sto cercando di crescere come allenatore”