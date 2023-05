Mourinho: “La gente ti fa sentire dentro la Roma. Non credo Smalling sia disponibile per giovedì. Il futuro di Serra mi è indifferente”

Una serata per fare di nuovo la storia, dopo un’altra grande Roma in versione europea. Al termine della semifinale d’andata contro il Bayer Leverkusen, José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky. Di seguito le parole dello Special One:

MOURINHO A SKY

Nonostante l’emergenza, come fa in queste notti a tirare fuori il massimo dalla squadra?

“Merito dei ragazzi. Hanno questa mentalità e questa voglia. Hanno questa empatia. Io lo ripeto tante volte. Hanno questo senso di responsabilità nel far felice i tifosi. Oggi andando allo Stadio da Trigoria, quello che la gente dimostrava, anche a uno come me ti fa sentire dentro. I ragazzi rispondono bene, non è stata una partita facile. Intellettualmente era difficile, giocare contro loro e stare 90’ concentrato è difficile, emozionalmente molto difficile. I ragazzi sono riuscito a vincere questo primo tempo”.

Quanto c’è di Mourinho nella crescita di Bove?

“C’è più la famiglia, un ragazzo con educazione estrema, con formazione accademica. Un professionista che sembra abbia 30 anni. L’anno scorso giocava 5’ quest’anno 20-30’. È cresciuto a livello emozionale. Io ho fatto il mio lavoro, l’ho aiutato a crescere. Non conosco la sua famiglia personalmente, ma sicuramente la sua famiglia sarà di alto livello”.

Su Dybala e Wijnaldum?

“È dura per me, è dura per tutti. La paura di farsi male ma allo stesso tempo l’esigenza di avere alternative. Però bene, hanno giocato un po’. Non ho ancora parlato con loro, ma vediamo se senza qualcosa di grave giovedì prossimo possono avere qualche minuto in più”.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

La partita è venuta fuori come l’avevi immaginata?

Sì. La semifinale emozionalmente non è mai facile. Pensare ad un risultato più grande è impossibile perché le squadre sono veramente equilibrate. Non abbiamo concesso tanto, abbiamo controllato bene le loro uscite e contropiedi. Il gol ci dà questo piccolo vantaggio, giovedì c’è qualcosa in più.

Sulla situazione.

Siamo consapevoli dei nostri problemi, dei nostri infortunati. Oggi ho visto di più rispetto alla semifinale dell’anno scorso con il Leicester.

Sugli infortunati.



In questo non penso che Smalling possa giocare giovedì. Spero che domani sia Dybala che Wijnaldum mi dicano di aver avuto emozione positive. Se così fosse, domenica potrebbero giocare qualche minuto.



Su Serra.

Il futuro di Serra mi è indifferente. Per la con lui è tutto finito