Mourinho, contratto record: tre anni a 7 milioni. E ci sono i bonus

La Gazzetta dello Sport (E. Esposito) – Come te nessuno mai. Soprattutto come il tuo contratto, Jose Mourinho, visto che alla Roma non si era mai visto nulla di simile. Per la durata, per la tipologia, per la sostanza. Il contratto è di tre anni a 7 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi. Una cifra record per il club giallorosso, ma un grosso taglio per l’allenatore che al Tottenham, squadra che lo ha esonerato qualche settimana fa, percepiva 16 milioni di euro. La società inglese, comunque, verserà 9 milioni di euro il prossimo anno al portoghese (che quindi percepirà complessivamente 16 milioni di euro anche nella stagione 2021-22).

Grazie al Decreto Crescita però la Roma avrà una tassazione al 25% invece che al 45% e questo significa che, considerando i 7 netti, costerà però solo 9 lordi. E poi ci sono i bonus, e sono tanti. Riguardano la vittoria dello scudetto, della Coppa Italia, ma anche il raggiungimento di determinati obiettivi come una finale e il quarto posto in campionato. Complessa la questione legata ai diritti d’immagine: Mourinho li ha legati al Chelsea fino al 2025 e questo vuol dire che se il portoghese dovesse prestare il volto a una marca di orologi i proventi andrebbero ai blues. Se però sfruttasse la sua immagine a favore della Roma, i proventi sarebbero del club giallorosso.