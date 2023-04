Mourinho: “Pellegrini fuori per scelta mia, per Dybala problema muscolare. Sono ottimista per il ritorno ma preoccupato per l’Udinese”

Nel post partita di Feyenoord-Roma, finita 1-0 per i padroni di casa, José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Ci da notizie sugli infortuni?

“Non lo so, però basta la sensazione in campo, se dicono fuori non ho tempo di fare grandi domande a fine partita, però mi sembra ovvio Tammy spalla, Paulo muscolare”.

Pellegrini fuori per scelta tecnica o altro?

“È una scelta mia ma non c’entra niente con il rigore sbagliato. Mai nella vita cambierei un giocatore per un rigore sbagliato. L’ho deciso nel primo tempo perché ho visto delle difficoltà nel ritmo e nei duelli individuali”.

C’è un problema in alcuni momenti? Mancava la cattiveria in aria di rigore?

“Non abbiamo Halaand. Siamo quelli che siamo, facciamo il massimo, i ragazzi hanno fatto partita di sforzo e sacrificio, hanno avuto opportunità di avere risultato completante diverso. Abbiamo finito il primo tempo per 1-0, giochiamo domenica, e di nuovo giovedì, abbiamo pochi giocatori, e c’è l’Olimpico, loro non sbagliano mai”.

È molto protettivo coi suoi giocatori, esiste un problema centravanti?

“La squadra non segna i goal che doveva segnare, anche sabato scorso a Torino abbiamo avuto opportunità per 2-0 ma non l’abbiamo fatto, siamo una squadra che non fa tanti goal. Stessa cosa all’andata di Salisburgo, abbiamo sprecato molte occasioni. Dal punto di vista individuale sono pochi goal per i giocatori offensivi ma siamo noi come squadra”.

In Europa avete dimostrato di saper aggredire l’avversario?

“L’abbiamo fatto, dal primo minuto abbiamo cercato di non fare partita a senso unico, abbiamo pressato, abbiamo creato”.

È ottimista?

Sono ottimista ma sono preoccupato per domenica. Quando perdi giocatori le opzioni sono meno e questa è una preoccupazione. Facciamo il massimo, è un risultato che sentiamo non meritato ma questo è il calcio, abbiamo perso primo tempo, il secondo tempo a Roma. Ma domenica non giochiamo contro il Feyenoord, giochiamo contro l’Udinese e dobbiamo focalizzarlo”.