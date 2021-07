Mourinho vuole convincere Diaz a seguirlo alla Roma

José Mourinho aveva messo gli occhi su Luis Diaz già ai tempi del Tottenham e le prestazioni del colombiano in Copa America non hanno fatto altro che convincere lo Special One. Sul calciatore c’è anche l’interesse di Inter, Tottenham e Brighton, ma secondo quanto riporta A Bola, Mourinho proverà a sfruttare i buoni rapporti con il Porto per persuadere Diaz a seguirlo nella Capitale. In occasione dell’amichevole tra i giallorossi e Dragoes, in programma il 28 luglio in Portogallo, il tecnico proverà a parlare con Diaz per capire le sue intenzioni.