Al termine della sfida vinta dalla Roma contro la Cremonese per 2-1 in rimonta, Mourinho ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue dichiarazioni:

Avete fatto abbastanza per evitare un’altra uscita dalla Coppa Italia?

“Si, vorrei dire a Massimo Mauro che ci vuole rispetto perché noi siamo in difficoltà e noi siamo uniti e diamo sempre il massimo. Ovvio che con un gol sotto bisogna rischiare qualcosa. Con un solo centrale è difficile e mi sono affidato alla velocità di Kristensen. Se usciamo oggi usciamo stanchi e stanchi di soluzioni”.

Come arrivare al derby?

”Non lo so però prima abbiamo una partita importantissima domenica dove se serve Lukaku centrale gioca centrale. Siamo pochi ma buoni non so come come arriveremo alla Lazio o al Milan ma so che arriveremo per dare tutto per la storia del club e dei tifosi. Non so quanti stadi sono così pieni con tutte queste difficoltà ma è anche merito nostro”.

È contento di come ha giocato la Roma dopo il cambio modulo?

“Sono contento però è dura perché è un rischio enorme che dovevamo prendere ma è un rischio enorme. Quando i ragazzi non sono centrali è piu confortevoli a giocare a tre anche perché siamo più abituati a giocare pressando alti. Poi quando è uscito Llorente giochiamo con due non difensori centrali, per noi è una situazione drammatica non avere Smalling, Kumbulla o N’Dicka. Poi se si gioca con quattro attaccanti chi difende? È questo è un rischio però la partita di oggi l’abbiamo fatta è andiamo avanti”.

Cosa volevi chiedere a Massimo Mauro?

“Per un ex calciatore non rispettare gente con tutte le nostre difficoltà è una brutta cosa. Ci sono commentatori e commentatori e quelli che capiscono di calcio non dovrebbero cercare di mangiare su alcune cose perché le dovrebbero capire e lui mi sembrava volesse mangiarci sopra”.