Mourinho: “Vogliamo vincere. Giocheranno tutti i disponibili, dura per noi con due competizioni”

José Mourinho ha avuto modo di commentare ai microfoni di Sky Sport la sfida in programma domani. Una sfida delicata, il ritorno dello spareggio di Europa League contro gli austriaci del Salisburgo, ecco le sue parole:

Questa sfida che significa per voi?

“Che vogliamo vincere. Sappiamo che per noi sarebbe durissima con due competizioni, ma la preferiamo rispetto che giocare una gara a settimana. Non pensiamo a Cremona. Giocheranno tutti i disponibili, cercheremo di cambiare un risultato immeritato. Bisogna fare una grande partita”.

Abraham e Dybala?

“Dura. Non mi piace. Vorrei andare a letto prima della partita avendo definiti chi gioca e gli stili di gioco. Mi ci devo abituare. Sono un po’ i giocatori in dubbio, c’è anche Pellegrini. Ora dobbiamo fare la scelta giusta. Domani testeranno loro stessi, hanno tanta esperienza”.

C’è Cambiasso. Inter-Porto?

“Un grande opinionista, parla bene, è perfetto. Riesce a nascondere anche che è tanto interista. Mi aspetto che un giorno sarà un collega. La gara è parte della mia vita e della mia storia. Purtroppo passa solo una squadra. La guarderò e non sarà lo stesso che vedere un’altra partita”.