Mourinho viene tentato dall’Arabia: 120 milioni di euro per allenare un club o la Nazionale

Corriere dello Sport (J. Aliprandi e R. Maida) – Attenta Roma, perché stavolta José Mourinho tentenna. Non potrebbe essere altrimenti davanti a una proposta mostruosa: 120 milioni di euro per due anni – 60 più 60 – arrivata direttamente dagli alti vertici dell’Arabia Saudita per allenare la nazionale, fresca di onorevole partecipazione al Mondiale in Qatar con la vittoria sorprendente sull’Argentina, oppure un club: l’Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo che a fine stagione probabilmente perderà l’ex romanista Rudi Garcia, che vuole tornare in Europa.

I sauditi fanno sul serio, vogliono andare fino in fondo, tanto da aver formulato un’offerta flessibile: oltre a garantirsi l’ingaggio più alto mai pagato a un allenatore, Mourinho avrebbe due opzioni, una per stracciare il contratto al termine della prima stagione e una opposta che prevede il prolungamento fino al 2026, l’anno del Mondiale americano. l’importante è che accetti il trasferimento e il ruolo di testimonial, nel progetto di lancio del calcio locale che ha già assoldato Cristiano Ronaldo e punta a importare anche Leo Messi.

La prima reazione istintiva, conoscendo il prestigio e l’appeal del personaggio, sarebbe escludere l’ipotesi. Si sussurra anzi che Mourinho si sia già confrontato con lo staff, dal fido Nuno Santos in giù, incontrando opinioni differenti. Il dibattito interno è aperto, perché dal punto di vista dei collaboratori uno stipendio dal bollino arabo può rappresentare la classica occasione della vita.

Ieri mattina intanto Mourinho ha diretto due lezioni: la prima in allenamento, a tre giorni dalla complicata trasferta di Torino; la seconda nei corridoi di Trigoria, da vero professore, per tre giovani tecnici della Mahd Academy di Riyad, che da qualche giorno stanno studiando i suoi metodi di lavoro. Riad, per chi lo avesse dimenticato, è la capitale dell’Arabia Saudita.