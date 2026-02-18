Il Benfica di José Mourinho cade 0-1 nella sfida d’andata del playoff di Champions League contro il Real Madrid.

Manca ancora la gara di ritorno al Bernabeu per decidere chi passerà agli ottavi di Champions, ma lo Special One non sarà presente in panchina per sostenere Le Aquile. L’ex allenatore della Roma infatti nella gara di ieri sera è stato espulso per proteste e, di conseguenza, osserverà il secondo round dalla tribuna.

Ai microfoni di Sport Tv, il tecnico portoghese ha commentato in maniera ironica la gara di ritorno:

“Vediamo se non mandano Anthony Taylor ad arbitrare”. Una “battuta” che rimanda al precedente, con l’arbitro inglese in finale di Europa League contro il Siviglia, quando allenava Roma.