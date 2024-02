Mourinho: “Uno dei ricordi più belli che ho è la conquista della Conference con la Roma”

José Mourinho ha partecipato alla registrazione di alcuni spot in esclusiva per ‘Topps’, dedicati a Euro 2024, alcuni già usciti e pubblicati. Insieme a lui sono stati protagonisti anche diversi influencer italiani e internazionali. Uno di loro, Ohm, oggi ha pubblicato sul suo canale la chiacchierata proprio con José Mourinho. Il portoghese, che era in quel momento ancora allenatore della Roma, si è raccontato attraverso le domande dell’influencer Omar Aamoum:

Un ricordo bello particolare che ha dentro, il più bello?

“Sono tanti. Tanti belli e tanti brutti. Però se devo sceglierne uno magari dico l’ultimo. Non è il trofeo più importante che ho vinto, ma per la dimensione di gioia che ha portato e non solo perché è stato l’ultimo, è la Conference conquistata con la Roma. Se devo scegliere dico questo. Però ci sono state tante cose belle nella mia carriera, tante partite fantastiche da ricordare ed è impossibile sceglierne una o due. Anche i ricordi brutti sono tanti, due semifinali Champions perse ai rigori, una finale di Europa League persa ai rigori perché l’arbitro aveva deciso che non potevamo vincere. Anche i brutti ricordi sono tanti“.

Lei ha allenato tante squadre, ci sono tanti giocatori che vorrebbero essere allenati da lei. Ma c’è un giocatore che le piacerebbe allenare?

“Ad esempio Messi non ha mai avuto bisogno di essere allenato. Chi può dire ‘io sono stato allenatore di Messi’? Mi sembra assurdo, perché sa tutto ed è nato con tutto. Lui magari può insegnare cose a te. Sarebbe solo per dire di aver avuto l’onore di averlo in squadra. Poi ci sono tanti giocatori. Per stare in tema Roma avrei voluto De Rossi all’Inter e al Real Madrid, ma non è stato possibile. Volevo anche Totti all’Inter, nonostante l’età, e non è stato possibile. Sono sempre giocatori che vuoi allenare in carriera“.