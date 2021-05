Mourinho: tre capitani da chiamare

Corriere dello Sport (R.Maida) – Nelle ultime quattro stagioni, dopo il regno calmo di Totti, la Roma ha cambiato quattro capitani: De Rossi, Florenzi, Dzeko e Pellegrini. La speranza dei romantici è che il mandato di Lorenzo possa durare il più a lungo possibile. Finchè il suo procuratore non incontra Pinto per il contratto, niente si può dire al sicuro. Ci sono forti probabilità che l’accordo si trovi, a maggior ragione perché la trattativa Mourinho rappresenta una prospettiva di competitività. Al momento la situazione è in stand-by. Tutto fermo anche sul fronte Dzeko. I Friedkin se ne priverebbero volentieri causa stipendio fuori ogni parametro. E lo stesso giocatore è pronto a valutare altre offerte. Resta da capire chi avrà la forza, dopo la pandemia, di investire su un centravanti di 35 che guadagna 7,5 milioni netti. Per Lucci non mancherà il lavoro visto che in ballo c’è anche il futuro di Florenzi. Il PSG ha il diritto di riscatto a 9 milioni entro il 31 maggio. Finora non ci sono segnali da parte di Leonardo. Alla Roma si augurano che Florenzi prosegua il suo percorso in Francia. Se tornasse a Trigoria, invece, dovrà confrontarsi con Mourinho per capire se e come possa tornargli utile.