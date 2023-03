Mourinho torna indietro per salutare i tifosi giallorossi all’Anoeta – VIDEO

José Mourinho sempre più capo popolo giallorosso. Dopo lo 0-0 all’Anoeta, valido all’accesso ai quarti di Europa League per la Roma, lo Special One è tornato sul rettangolo verde di gioco, per salutare i tifosi romanisti ancora presenti nello stadio vuoto. Cori, saluti e ringraziamenti per Mou, come vediamo nel profilo Twitter della Roma, che domenica non potrà essere presente in panchina nel derby, per rappresentare i colori giallorossi nella stracittadina.