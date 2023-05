Mourinho: “Tanti tifosi hanno fatto il sacrificio per venire con la squadra. È parte del mio lavoro come allenatore pensare a questa gente” – VIDEO

Dopo la sfida di ieri sera contro il Bayer Leverkusen, José Mourinho ha parlato ai microfoni del club giallorosso. Queste le parole dello Special One, poco dopo aver conquistato la finale di Europa League: “Spero lunedì per vedere il tragitto da Trigoria allo Stadio. È questo che penso che i ragazzi meritino e questo che chiedo ai romanisti. Da Trigoria all’Olimpico quello che loro meritano”.

Sono sicuro che risponderanno. È stato bellissimo vederla correre al triplice fischio sotto al settore ospiti.

“Conosco qualcuno che è lì. Conosco uno che anche tu conosci. Antonio, che lavora lì a Trigoria. Antonio per arrivare qua ha fatto una cosa incredibile. In treno, poi è andato a Bologna, dopo ha preso l’aereo per Colonia, dopodomani va per Amsterdam, una cosa incredibile. Ci sono tanti Antonio lì, che hanno fatto il sacrificio per venire con la squadra a casa loro. È parte del mio lavoro come allenatore pensare a questa gente. Ovviamente ho sentito emozione per loro”.

