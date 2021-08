Prosegue il lavoro della squadra ad Algarve in vista dei prossimi impegni. La scelta di svolgere questa seconda parte di avvicinamento al campionato in Portogallo ha soddisfatto Josè Mourinho. Il portoghese infatti, con un post su Instagram, ha esaltato la location del ritiro giallorosso con queste parole: “Un grande posto per lavorare, un hotel molto bello e un grande stadio!”.