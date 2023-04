Mourinho studia la nuova Roma: Dybala ottimista e José prepara una gabbia per il Diavolo

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La strada dell’ottimismo, in fondo, è un mosaico che si compone giorno per giorno, sbirciando la quotidianità. Non nascondiamolo, la vigilia della sfida fra Roma e Milan nell’universo giallorosso vive nell’attesa di sciogliere il dubbio legato alla presenza o meno di Paulo Dybala. Non ci sono lesioni, ma il punto è delicato e per questo il giocatore in allenamento è stato sempre gestito per evitare un infortunio più grave, e lo sarà anche da qui a sabato. Morale: i sussurri dello spogliatoio raccontano che la Joya -a meno di nuovi problemi – sarà senz’altro convocato per la sfida contro i rossoneri (anche perché potrebbe valere un pezzo di qualificazione alla prossima Champions) e nel test di sabato mattina si deciderà se impiegarlo dall’inizio oppure, con più probabilità, tenerlo come asso da calare in corsa, come è successo nel match di ritorno contro il Feyenoord in Europa League e contro l’Atalanta. Una cosa è certa: difficilmente l’argentino potrà reggere una partita intera e quindi un’oculata gestione sarà indispensabile.