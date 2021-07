José Mourinho è entrato con prepotenza nel mondo Roma e domani si presenterà a tutti alle ore 13.30. Intanto continua la sua collaborazione con talkSPORT per questi Europei. Il portoghese ha parlato anche dell’assenza di Spinazzola. Queste le sue parole:

“Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me… Il ritorno in campo? Non prima di gennaio. Sarà come un acquisto del mercato invernale“.